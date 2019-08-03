في أول تصريح له.. خليلوزيتش يكشف سبب مغادرته فريق نانط الفرنسي ويتحدث عن مفاوضات تدريب “الأسود”

في أول تصريح له، بعد فك ارتباطه مع نادي نانط الفرنسي لكرة القدم، أكد المدرب البوسني، وحيد خليلوزيتش، بأن قرار الرحيل عن الفريق، قبل أيام قليلة من انطلاق الدوري الفرنسي الممتاز، راجع إلى عدم استجابة إدارة النادي لمطالبه، وعدم تطبيقها للمشروع الذي أعده للموسم المقبل.

وقال المدرب السابق لمنتخب اليابان، في تصريح لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم السبت، إنه وضع برنامجا خاصة ومشروعا للموسم المقبل، يضم التعاقد مع مجموعة من اللاعبين، من مستوى معين، غير أن إدارة النادي لم تستجب ولم يتم جلب سوى ثلاثة لاعبين.

وحيد، أكد في المناسبة ذاتها، بأنه فكر مليا وأخد موافقة عائلته من أجل اتخاذ قرار الرحيل، وهو القرار الذي يراه مناسبا له ولعائلته أيضا.

وشدد خليلوزيتش، على أنه توصل إلى اتفاق بالتراضي مع مالك النادي ورئيسه، وقد غادر النادي دون أن يتلقى أي سنتيم، على حد تعبيره.

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ولم يتحدث خليلوزيتش، في نفس التصريح عن عرض الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل الاشراف على المنتخب المغربي، لكنه لمح إلى أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق بعد، ولم يحدد وجهته القادمة.

وصرح بهذا الخصوص قائلا: ” نعم لقد غادرت دون أن أتلقى أي سنتيم، ستقول لي بأنك حددت وجهتك القادمة، لكن أؤكد لك بأنه لا شيء محسوم لحد الآن”.

وكان المدرب السابق للمنتخب الجزائري وفريق الرجاء البيضاوي، قد ودع، أمس الجمعة، لاعبي فريقه، بعد المباراة الودية التي جمعته بجينوى الإيطالي.