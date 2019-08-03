يوم «هرب» السبسي من أمن المغرب

كشف قيدوم الصحافيين المغاربة، مدير صحيفة «الأسبوع»، مصطفى العلوي، قصة مثيرة حول الرئيس التونسي الراحل، باجي قايد السبسي، الذي توفي الأسبوع الماضي.

وأبرز العلوي كيف «تواطأ» مع السبسي، الذي كان يرتبط بعلاقة صداقة شخصية معه، لتمكينه من مغادرة الفندق الذي كان يحتضن قمة عربية في الرباط سنة 1982، دون أن ينتبه إليه رجال الأمن.

العلوي، وبعدما اشتكى إليه السبسي الذي كان حينها وزيرا للخارجية في تونس، رتابة النقاشات داخل القمة، دلّ صديقه الوزير على طريق مغادرة الفندق من بابه الخلفي، وهو ما حدث بالفعل، ليثير اختفاء الوزير التونسي استنفار الأجهزة الأمنية، التي تمكنت، بعد بحث طويل، من العثور على السبسي رفقة العلوي في بيت أحد أصدقاء هذا الأخير.