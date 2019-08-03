“كونميبول” يتخذ عقوبة صارمة في حق ميسي

اتخذ اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” عقوبة قاسية في حق اللاعب ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني، وفريق برشلونة الإسباني.

وأصدر “كونميبول” بيانا، أكد فيه إيقاف ميسي لثلاثة أشهر من تاريخ صدرو القرار، وذلك بسبب تصريحاته المسيئة اتجاه اتحاد أمريكا الجنوبية، وسوء سلوكه خلال مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة “كوبا أمريكا” أمام منتخب الشيلي.

وتقرر أيضا تغريم النجم الأرجنتيني مبلغ 50 ألف دولار، بعدما اتهم مسؤولي “كونميبول” بمحاباة البرازيل خلال البطولة القارية؛ وتسهيل مهمتها من أجل الفوز باللقب، عقب لقاء نصف النهائي الذي جمع الأرجنتين بالمنتخب البرازيلي.

وسيكون ميسي محروما من الظهور مع منتخب بلاده في المباريات الرسمية والودية، لمدة ثلاثة أشهر.