انهال جمع غفير من المواطنين، في سوق منطقة “جمعة السحيم”، ضواحي آسفي، بالضرب والركل المبرح، ليلة أمس الجمعة، على شاب في العشرينات من العمر، ضبط يسرق.
وطاردت مجموعة من الأشخاص الشاب إلى “سوق المواشي”، حتى قبضوا عليه داخل السوق.
وعلم “اليوم24” من مصادر محلية أن المواطنين نفذوا “شرع اليد”، عِوَض تقديم “اللص” للعدالة، حيث عمدوا إلى ضربه إلى أن سقط مغمى عليه ونُقل إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي في حالة حرجة، وفقا لتقديرات مصادر طبيبة.
وأمرت النيابة العامة عناصر الدرك الملكي بالمنطقة بفتح تحقيق في الموضوع للوصول إلى المتورطين في الإعتداء.
كانت هذه تفاصيل خبر “شرع اليد”..مواطنون نواحي آسفي يقتصون من لص ضُبط يسرق..حالته خطيرة والدرك يُلاحق المتورطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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