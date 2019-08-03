وزارة الصحة تنفي إختفاء “أكلاف” من الصيدليات: الدواء متوفر ولم نمنع صرفه

نفت المصالح التابعة لوزارة الصحة أن تكون قد أمرت بسحب أحد الأدوية الموجهة للأطفال من الصيدليات، بعدما أثيرت شبهات حول ضعف جودته، وأنه قد تم منع بيعه.

واعتبرت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة في بلاغ لها، مساء أمس الجمعة، أن ما نشر بهذا الخصوص مجرد افتراءات تسيء لسمعة جودة الأدوية بالمغرب، مؤكدة أنها لم تأمر بتاتا بسحب دواء “أكلاف100 ملغرام/ 12.5 ملغراما من نوع المسحوق الموجه إلى الأطفال(قارورة 60 مليلترا) “ولا أي نوع من هذا المنتوجات في الصيدليات.

وتابعت المديرية بأن الصيدليات المغربية لم تتوصل بأي إشعار يحثها على عدم صرف الدواء المعني للمرضى ولا حتى إرجاع جميع الكميات المتوفرة عندها من نفس الدواء لمؤسسات التوزيع الصيدلية.

وأكدت المديرية أنها وبعد القيام بكافة تحرياتها الفورية والتحليلية عن طريق مختبرها الوطني لمراقبة الأدوية ومفتشية الصيدلة التابعين لها، فإنها وجدت أن الدواء المذكور لاتشوبه أي مشاكل من ناحية الجودة، وأنها وبصفة مستمرة تسهر على ضمان جودة جميع الأدوية المسوقة بالمغرب.

واعتبر المصدر ذاته أن ما نشر حول الموضوع مجرد “إشاعات المسيئة لقطاع الأدوية والمستعملة من طرف الأعداء المتربصين به”، معلنة استنكارها وإدانتها الشديدين، لنشر مثل هذه الاخبار الزائفة،كما أنهاتحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى تفعيل كل الإجراءات القانونية والقضائية.