شكرا لقرائتكم خبر عن القاضي عصام بن عبيدالله يروي تاريخ القضاة بحضرموت والان مع التفاصيل

تحدث القاضي عصام محمد بن عبيدالله رئيس محكمة سيئون الابتدائية، عن موضوع توحيد ثبوت الأهلة بين السلطتين القعيطية و الكثيرية في في تاريخ حضرموت العريق، في سياق منشور له فيما يلي ننشره لكم متابعينا الكرام:

من الحوادث التي يرويها كبار السن ما يقع في أربعينات القرن الماضي ، حيث قد يثبت هلال شوال في السلطنة القعيطية ولا يثبت رؤيته في السلطنة الكثيرية ، مما جعل أتباع الأولى في يوم عيد و فرح وأتباع الثانية صائمون وقد يثبت العكس وهذا ما أحدث سخط و تضجر من مثل هكذا وضع لا سيما في المناطق المقسمة بين السلطنتين كتريم التي يتبع الجزء الشرقي منها للقعيطي والغربي للكثيري ، وكذا شبام وإزاء هذا الوضع فقد تداعى العلماء و الأفاضل لأنها مثل هذا الأمر ، ويأتي على رأس ذلك خطاب مؤرخ 8 شوال 1368هـ الموافق 4 أغسطس 1949م موجه من جمعية الأخوة و المعاونة بتريم التي يرأسها العلامة القاضي/ محمد أحمد الشاطري (ت 1422هـ) وقد وجه الرسالة للسلطان وسكرتير السلطان ورئيس القضاة في السلطنتين معاً تضمن الخطاب طلب أمرين:

1) توحيد الأهلة و العمل الموحد فيها نظراً لما فيه من الفرقة والاستفزاز للجمهور حيث يصبح البعض مفطرين وغيره صائمين مع اتحاد الموقع ولا يفصلها سوى بعض دقائق ، لا لشيء إلا لان قضاة أحدهما لا تلزمه الأوامر العليا بأن يصادق على ثبوت الهلال في المنطقة المجاورة الخارجة عن سلطنته .

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2) اعتماد الأحكام الصادرة في السلطنتين والمصادقة على كل الوثائق أو الوكالات والأحكام مثلما يتم اعتماد الأحكام والوكالات الصادرة من أفريقيا وملايا .

وعقب ذلك وأثناء زيارة رئيس المجلس العالي للقضاء بالساحل القاضي / عبدالله عوض بكير في أغسطس 1950م إلى وادي حضرموت مع الوفد المرافق له تم بحث مسألة توحيد الأهلة في السلطنتين وإبداء الموافقة الأولية على أن يتم الرجوع للسلطات العليا للموافقة النهائية وفي 4/8/1370هـ الموافق 10/5/1951م ، أرسل رئيس المحكمة الشرعية بسيئون القاضي/ عبدالله صالح الحبشي إلى رئيس المجلس العالي بالمكلا يفيد ، بالموافقة على توحيد الأهلة لدرء ما قد يحصل بين العوام من الحط من الشريعة ، مع التأكيد أنه لا يشترط أن يمكث الهلال سبع درجات وفق ما أكده فقهائنا ، فمتى كان الهلال موجوداً ولو في أقل من ذلك تصادق عليه ، كون لدلائل الحساب قطعية .

-وبتاريخ 17 شعبان 1370هـ الموافق 23/5/1951م رد فضيلة القاضي/عوض بكير بالموافقة على تبادل ثبوت الأهلة بين السلطنتين وفقاً لما يثبت لدى أي محكمة في السلطنتين .

وبهذا فقد أخذت الموافقة على توحيد الأهلة به باعتبار ثبوته في أي محكمة شرعية يلزم العمل بها في سائر حضرموت ، ولم يقتصر توحيد هلال رمضان وشوال بل أن العمل جرى في سائر شهور السنة ، والأرشيف القضائي زاخر بما يثبت تبادل ثبوت الأهلة بين الساحل والوادي في أشهر كثيرة . ومتى ثبت الهلال في أي محكمة شرعية فيتم إعلام رئيس المحكمة الشرعية بسيئون في الوادي وإعلام رئيس المجلس العالي للقضاء بالساحل ليتم تعميم ذلك على سائر المحاكم ، ومن ذلك فانه أذا ثبت رؤية الهلال لدى خادم الشرع بسيئون (لقب خادم الشرع هو اللقب المستعمل للقاضي الابتدائي بالوادي) فانه يحرر خطاب لرئيس الاستئناف ولقاضي تريم والحوطة ونواب العقود بالمناطق التابعة بالغرفة وتريس ومدودة ومريمه وبور ، وهي المناطق التابعة لمحكمة سيئون فيما كان خطاب خادم الشرع بتريم ليتوجه لنواب العقود بساه وتاربه والردود ، وخادم الشرع بالحوطة يعلم المناطق التابعة له عبر أمناء العقود التابعة لمحكمته ، وكان من مهام خادم الشرع تحري الهلال بنفسه أو من يكلفه بذلك وكانت الرؤية في سيئون تتم بمسجد السيد أحمد في السحيل ، و قد ثبت خروج نائب القاضي / عبد الرحيم مسعود بارجاء لرؤية هلال شعبان 1372هـ ولم يتمكن أحد من الرؤية فرفع الأمر لرئيس المحكمة الشرعية العليا ، لتعميم الأمر بإكمال عدة شعبان .