شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر أساس «مجمع الشيخ زايد التعليمي» في تشاد والان مع التفاصيل

أطلق مشروع مجمع الشيخ زايد التعليمي في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا ، عاصمة تشاد ، نجامينا بحضورسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تشاد، محمد علي مصبح علي الشامسي ، ومدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان الخيرية والإنسانية ، حمد سالم بن كردوس العامري ، الرئيس إدريس ديبي إيتنو,

ويتم تمويل المشروع من قبل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان الخيرية والإنسانية ، وسيستغرق استكماله 10 أشهر.

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وعند الانتهاء ، سوف يمتد المجمع على مساحة 2،180 مترًا مربعًا ويضم 30 فصلًا دراسيًا لـ 900 طالب من جميع الدرجات الأكاديمية ، بالإضافة إلى ست قاعات كمبيوتر ومركزًا صحيًا.

وحصلت الدول الأفريقية على دعم كبير من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان الخيرية والإنسانية هذا العام.

كما ذكرت "وام" في مارس الماضي أنها استثمرت 13.9 مليون دولار (51 مليون درهم) لتمويل حفر 238 بئر مياه في 12 دولة منذ إنشائها في عام 1992 ، والتي شملت 77 بئراً في النيجر ، و 50 بئراً في السودان ، و 16 لكل منها في مالي والصومال ، 10 في كينيا وتشاد ، وثمانية في كل من إثيوبيا وجيبوتي ، بالإضافة إلى سبعة في موريتانيا وستة في كل من عمان واليمن.