شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "سبأفون" تُعلن نقل مركزها الرئيسي إلى عدن والان مع التفاصيل

أعلنت الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون"، اليوم السبت، نقل مركزها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن. وقالت الشركة في بيان "سبأفون تطلب من موظفيها بمركزها الرئيسي السابق في صنعاء تنفيذ قرار مجلس الإدارة والانتقال للعمل في عدن ". وبحسب البيان، فإن "قرار سبأفون بنقل مقرها الرئيسي إلى عدن جاء بعد اقتحام جماعة مسلحة لمقر الشركة في صنعاء والاستيلاء وفرض عناصر لإدارتها تحت تهديد السلاح". ودعت سبأفون الحكومة والمعنيين والمجتمع الدولي لاتخاذ كل مايلزم للحد والتخفيف من معاناة المواطنيين المستفيدين من خدمات الاتصالات نتيجة لهذه الممارسات التعسفية غير القانونية.

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