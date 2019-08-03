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البنتاغون يعلن تطوير صواريخ جديدة

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أعلن البنتاغون الجمعة أن الولايات المتحدة ستسرع عملية تطوير صواريخ أرض جو جديدة بعد الخروج من معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى مع روسيا.

وأفاد بيان "الآن وقد انسحبنا ستواصل وزارة الدفاع تطوير هذه الصواريخ أرض جو التقليدية في رد حذر على تحركات روسيا".

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