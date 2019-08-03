شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون يعلن تطوير صواريخ جديدة والان مع التفاصيل

أعلن البنتاغون الجمعة أن الولايات المتحدة ستسرع عملية تطوير صواريخ أرض جو جديدة بعد الخروج من معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى مع روسيا. وأفاد بيان "الآن وقد انسحبنا ستواصل وزارة الدفاع تطوير هذه الصواريخ أرض جو التقليدية في رد حذر على تحركات روسيا".

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