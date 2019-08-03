شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تستبعد كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" للشركاء التجاريين والان مع التفاصيل

وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الجمعة، على رفع كوريا الجنوبية من "قائمة بيضاء" لشركائها التجاريين الموثوق بهم، وسط تدهور العلاقات بسبب تعويضات العمل القسري خلال فترة الحرب.

وأزالت حكومة آبي كوريا الجنوبية من قائمة تضم 27 دولة قادرة على شراء المنتجات اليابانية التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري، ويأتي القرار بعد يوم من فشل وزير الخارجية الياباني تارو كونو، ونظيرته الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ هوا، في نزع فتيل التوترات بين البلدين أثناء محادثاته في بانكوك.

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وفي مطلع يوليو(تموز) الماضي، قررت حكومة آبي فرض قيود على الصادرات إلى كوريا الجنوبية من المواد المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات والهواتف الذكية.

وينخرط البلدان المتجاوران في هذا الخلاف منذ أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية العام الماضي بتعويض ضحايا العمل القسري أثناء الحكم الاستعماري الياباني في شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة من 1910 حتى 1945.

وتسبب هذا الحكم في إغضاب طوكيو حيث قالت إن جميع قضايا التعويض قد تم حسمها بموجب معاهدة تعود إلى عام 1965 وتم بموجبها تطبيع العلاقات الثنائية، ومع ذلك، قالت سيؤول إنها لا يمكنها التدخل في الدعاوى المدنية وأنها تحترم ذلك القرار الصادر عن المحكمة.