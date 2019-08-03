شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي إماراتي رافضاً دعوة "عويس": قناة الجزيرة تُدار من الاستخبارات القطرية والان مع التفاصيل

رفض الأكاديمي عبدالخالق عبدالله، الحضور كضيف عبر قناة الجزيرة القطرية بعد دعوة وجهتها له المذيعة في القناة غادة عويس عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب عبدالخالق في تغريدة رداً على عويس "ولا في أحلامك يا ست غادة".

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وتابع "الجزيرة قناة لا تخشى الله فيما تقول واصبحت تدار من الاستخبارات القطرية بعد ان كانت توجه من وزارة الخارجية القطرية".

ومضى "كيف تسمح غادة وزميلاتها وزملاءها ان تستخدم لأجندات استخباراتية وتنتمي لقناة لا تخشى الله، عندما احصل على الجواب المقنع سأكون ضيفك مجددا".

وكانت غادة كتبت قائلة "متى أستضيفك مجددا دكتور في ما وراء الخبر ولك كل المساحة والمنبر كاملاً حتى تؤثّر كما تشاء بمن تشاء؟أهلاً وسهلاً بك متى شئت".