شكرا لقرائتكم خبر عن عون يدعو اللبنانيين إلى "التضحية والتخلي عن بعض المكتسبات" والان مع التفاصيل

نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية ما نشرته وكالة رويترز عن إمكانية الاستعانة بصندوق النقد الدولي لمواجهة المشاكل الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن ما نشرته رويترز "فسّر على نحو خاطئ".

وتابع البيان الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أنه "تم تفسير على نحو خاطئ ما جاء في كلمة الرئيس ميشال عون في حفل تخريج الضباط، حول التضحيات التي ينبغي أن يقدمها اللبنانيون للمساعدة في إنهاض الاقتصاد الوطني".

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ونفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية "نفياً قاطعاً أن يكون رئيس الجمهورية أشار في كلمته إلى إمكانية الاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة إذا لم تثمر جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة عن تحسن المالية العامة للدولة بالقدر الكافي"، كما جاء في خبر "رويترز".

وحذر المكتب من مغبة تعميم مثل هذه الأخبار المختلقة، لا سيما وأن ما نشرته "رويترز" أحدث تداعيات سلبية على السندات السيادية للدولة اللبنانية وكلفة التأمين عليها.

وجددت رئاسة الجمهورية التأكيد أن ما قصده الرئيس في كلمته أمس، هو "دعوة اللبنانيين من دون استثناء إلى التضحية مرحلياً والتخلي عن بعض المكتسبات لئلا نخاطر بفقدها كلها، وذلك للمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية القاسية التي تمر بها البلاد، وبالتالي لا يمت كلام الرئيس بأي صلة الى ما ذهبت إليه وكالة رويترز في استنتاجاتها الخاطئة".