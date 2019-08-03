شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين الجديد لدى الأمم المتحدة: مستعدون لقتال أمريكا والان مع التفاصيل

قال سفير الصين الجديد لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، الجمعة، إنه "إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تقاتل بلاده بشأن التجارة، "عندئذ فإننا سنقاتل" مشيراً إلى أن بكين مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة إذا فرضت واشنطن رسوماً جمركية جديدة.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءاً من الشهر القادم، مصعداً بشكل حاد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووصف تشانغ تحرك ترامب بأنه "تصرف غير رشيد وغير مسؤول" وحث الولايات المتحدة على "الرجوع إلى المسار الصحيح".

وقال تشانغ: "موقف الصين واضح جداً في أنه إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في الحديث فإننا عندئذ سنتحدث.. وإذا كانوا يريدون القتال، عندئذ فإننا سنقاتل".

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وأضاف قائلاً: "بالتأكيد نحن سنأخذ الإجراءات المضادة الضرورية أيا كانت لحماية حقنا الأساسي، ونحن نحث أيضاً الولايات المتحدة على الرجوع إلى المسار الصحيح في إيجاد الحل الصحيح من خلال الطريق الصحيح".

وعمل تشانغ مساعداً لوزير الخارجية في بكين قبل أن يبدأ دوره كسفير لدى الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وكان يتحدث إلى مجموعة صغيرة من الصحفيين في مقر المنظمة العالمية.

وعندما سئل عما إذا كانت علاقات الصين التجارية مع الولايات المتحدة قد تلحق ضرراً بالتعاون بين البلدين بشأن كوريا الشمالية، قال تشانغ إن "من الصعب التكهن".

وأضاف قائلاً: "سيكون من الصعب تصور أنك من ناحية تلتمس التعاون من شريكك، ومن ناحية أخرى أنت تلحق ضرراً بمصالح شريكك".