شكرا لقرائتكم خبر عن مسهور : عدن والقضية الجنوبية تحملتا كل تأثيرات مقاطعة قطر والان مع التفاصيل

قال الكاتب الصحفي، هاني مسهور، أن العاصمة عدن والقضية الجنوبية تحملتا كل تأثيرات مقاطعة قطر من قبل دول الرباعي العربي السعودية والإمارات والبحرين ومصر .

وأضاف مسهور في تغريدة له بتويتر، تحولت جغرافية الجنوب لساحة معركة غير متوازنة شرعية يختطفها الاخوان الموالين لنظام الدوحة ينفذون أجندتها الشيطانية باستهداف السعودية والامارات .

وأكد أن الجنوبيين عليهم أن يدفعوا الثمن صبراً في نطاق حسابات صعبة .. لافتاً إلى أن المشهد قابل للانفجار .

وشهدت عدن الخميس، أعمال إرهابية مزدوجة نفذتها الميليشيات الإنقلابية والعناصر الإرهابية وإستهدفت معسكر الجلاء ومركز شرطة عمر المختار، فيما شهدت أبين، أمس مواجهات عنيفة عقب سيطرة تنظيم القاعدة على معسكر الحزام الأمني في المحفد .