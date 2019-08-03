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وزراء خارجية الأردن والعراق ومصر يجتمعون ببغداد الأحد

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يعقد وزراء خارجية الأردن والعراق ومصر في بغداد يوم الأحد اجتماعاً ثلاثياً في إطار متابعة نتائج القمة الثلاثية التي انعقدت في القاهرة في مارس (آذار) الماضي بحسب مصدر دبلوماسي.

وكانت السفارة العراقية في عمان قالت في بيان صحفي وزعته اليوم إن الوزراء سيبحثون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار، ودعم العراق في إعادة الإعمار.

وكانت القمة الثلاثية التي شارك فيها بالقاهرة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أكدت أهمية المضي قدماً لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث، وأهمية الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي وتكامل المصالح الاستراتيجية والاقتصادية بين الدول الثلاث.

كما قرر القادة الثلاثة تشكيل فريق عمل لمتابعة أعمال القمة، تحت رعايتهم، لتنسيق أوجه التعاون الاقتصادي والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي كما اتفقوا على معاودة الاجتماع في موعد ومكان يتم الاتفاق عليه فيما بينهم.

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