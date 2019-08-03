نائب: إحالة مرآب مطار بغداد للاستثمار وجباية أجور وقوف السيارات 'مهزلة'

وصف عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، السبت، إحالة مرآب مطار بغداد للاستثمار وجباية أجور وقوف السيارات من الموظفين والمواطنين بأنها "مهزلة"، مؤكداً قرب فتح تحقيق بشأن ذلك. يتبع...



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