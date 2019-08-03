استحداث مفرزة (k9) بمدخل الرطبة غربي الانبار

وقال العلياوي في حديث لـ الخليج 365 إن "القوات الامنية استحدثت مفرزة للكلاب البوليسية (k9) عند مدخل قضاء الرطبة غربي الانبار، في خطوة هي الأولى من نواعها منذ تحرير القضاء من مجرمي داعش".

وأضاف العلياوي أن "الهدف من استحداث المفرزة للكشف العجلات المفخخة والمخدرات للحيلولة دون وقوع اي خرق امني"، مبينا أن "قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج اوعز باستحداث المفرزة ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من العمليات الارهابية واحباط محاولات ادخال المخدرات الى مدن الانبار".



يذكر ان القوات الأمنية عثرت قبل أيام على كميات كبيرة من الحبوب المخدرة مطمورة تحت الارض في قضاء الرطبة غربي الانبار.