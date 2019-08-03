استحداث مفرزة (k9) بمدخل الرطبة غربي الانبار

أعلن مير قسم وحدة الكلاب البوليسية (k9) في قيادة شرطة محافظة الانبار العقيد محمد العلياوي، السبت، عن استحداث مفرزة للكلاب البوليسية بالقرب من مدخل قضاء الرطبة غربي الانبار.
وأضاف العلياوي أن "الهدف من استحداث المفرزة للكشف العجلات المفخخة والمخدرات للحيلولة دون وقوع اي خرق امني"، مبينا أن "قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج اوعز باستحداث المفرزة ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من العمليات الارهابية واحباط محاولات ادخال المخدرات الى مدن الانبار".
يذكر ان القوات الأمنية عثرت قبل أيام على كميات كبيرة من الحبوب المخدرة مطمورة تحت الارض في قضاء الرطبة غربي الانبار.
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