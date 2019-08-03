رغم غزارة العروض.. 'الأنيق' يرفض الاستغناء عن لاعبيه

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "إدارة الطلبة، تؤكد بأنه لا صحة لمنح الاستغناء لأي من لاعبي الفريق ممن مثل كرة الأنيق في الموسم السابق".

وأضافت، أن "من يتحدث عن مغادرة عدد من اللاعبين لا صحة له وغير قانوني كون أغلب اللاعبين مرتبطين مع النادي بعقود رسمية تمتد لسنتين والبعض الآخر لثلاث سنوات ولم تصلنا مخاطبات رسمية من الأندية الأخرى بهدف التعاقد مع اللاعبين".



وتابعت الهيئة، أن "الجهاز الفني بقيادة الكابتن ثائر جسام قدمت قائمة بعدد من الأسماء، والمفاوضات مستمرة بهدف التعاقد معهم لتمثيل كرة الطلبة في الموسم الكروي المقبل".

وانتشرت أنباء تفيد بأن نادي الطلبة سيشهد هجرة جماعية في الموسم المقبل، بعد تلقي لاعبي الفريق لعدد من العروض من فرق جماهيرية.