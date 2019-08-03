2019-08-03 | 11:07
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أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة، اليوم السبت، تمسكها بجميع لاعبي الفريق الكروي والحفاظ عليهم للعب الموسم المقبل.
وأضافت، أن "من يتحدث عن مغادرة عدد من اللاعبين لا صحة له وغير قانوني كون أغلب اللاعبين مرتبطين مع النادي بعقود رسمية تمتد لسنتين والبعض الآخر لثلاث سنوات ولم تصلنا مخاطبات رسمية من الأندية الأخرى بهدف التعاقد مع اللاعبين".
وتابعت الهيئة، أن "الجهاز الفني بقيادة الكابتن ثائر جسام قدمت قائمة بعدد من الأسماء، والمفاوضات مستمرة بهدف التعاقد معهم لتمثيل كرة الطلبة في الموسم الكروي المقبل".
وانتشرت أنباء تفيد بأن نادي الطلبة سيشهد هجرة جماعية في الموسم المقبل، بعد تلقي لاعبي الفريق لعدد من العروض من فرق جماهيرية.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم غزارة العروض.. 'الأنيق' يرفض الاستغناء عن لاعبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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