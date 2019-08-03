حدوث 'دكة عشائرية' شمال شرقي بغداد

أفاد مصدر امين، السبت، بحدوث "دكة عشائرية" استخدمت بها الاسلحة الخفيفة شمال شرقي بغداد.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الدكة لم تشهد اي اصابات بشرية".
يشار الى أن "دكة عشائرية" نشبت، امس الجمعة، استخدمت بها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة شرقي بغداد، فيما افاد مصدر في الشرطة، امس الجمعة ايضا، بأن قوة امنية اعتقلت خمسة اشخاص على خلفية "دكًة عشائرية" اخرى في منطقة الدورة جنوبي بغداد.
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