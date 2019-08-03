بعثة الحج تعلن اكتمال وصول جميع الحجاج إلى الديار المقدسة

اعلنت بعثة الحج العراقية، السبت، عن الانتهاء من تفويج حصتها الكاملة من الحجاج البالغ عددها 50 الفا، مبينة ان ذلك جاء بعد وصول آخر رحلة جوية قادمة من مطار بغداد الدولي إلى مطار جدة الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "البعثة فوجت 50 الف حاج عراقي برا وجوا على اكمل وجه ودون وجود معوقات"، مبينا ان "ذلك تم بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية التي نقلت نحو 26 الف حاج من مطارات ( بغداد – النجف – البصرة – أربيل – السليمانية) إلى مطاري المدينة المنورة وجدة".

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وأضاف انه "بالرغم من ارتفاع أعداد حجاج العراق هذا العام بشكل غير مسبوق إلى ان البعثة وبفضل الخطط الرصينة التي تم وضعها وتظافر الجهود مع الجهات الساندة استطاعت تفويج كامل عدد الحجاج من دون تسجيل أي حادث عرضي يذكر".

وكانت بعثة الحج العراقية، أعلنت الأسبوع الماضي، نجاحها بتفويج جميع حجاج البر البالغ عددهم 24247 حاجا إلى الديار المقدسة عبر منفذ عرعر الحدودي بعد 13 يوما من عملية التفويج.