رئاسة البرلمان تطالب بإقامة نصب تذكاري للشهيد ماجد التميمي في قلب سنجار

وقال الكعبي في بيان بـ"مناسبة الذكرى السنوية لجريمة الإبادة الجماعية في سنجار بعد استيلاء داعش على المدينة" وتلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اضحايا داعش من الأخوات والأخوة الايزيديين لا زالوا بحاجة الى دعم حكومي على مختلف الصعد"، مؤكدا على "ضرورة ان يأخذ المجتمع الدولي دوره في ملاحقة الجناة ومحاسبتهم على كل ما ارتكبوه من فضائع اجرامية ووحشية يندى لها الجبين، والتحرك الجدي في اعتبارها جريمة إبادة جماعية".ودعا الكعبي الى "تكثيف جهود جميع الجهات المعنية للاسراع في اعادة إعمار سنجار"، مطالبا بـ"إقامة نصب تذكاري في قلب سنجار للشهيد الطيار ماجد التميمي الذي أُستشهد خلال حادث تحطم طائرته الهليكوبتر أثناء عملية تحرير وإيصال المعونات للمنكوبين في الجبل".

وشدد الكعبي على، "أهمية العمل على تحرير جميع الأيزييدين الذين لازالوا محتجزين لدى داعش وإعادة الآخرين منهم الى مدينتهم بعد توفير الامن والاستقرار لهم"، متعهدا بـ"زيادة التخصيصات المالية لدائرة المقابر الجماعية في الموازنة المقبلة، بما يسهم في كشف جميع المقابر في سنجار وتعزيز الامن والاعمار في كل أنحاء المدينة".



ولقي الطيار ماجد التميمي حتفه في آب 2014، اثر تحطم طائرة هليكوبتر عراقية عندما كانت تقوم بإغاثة نازحين ايزيديين وإجلائهم من جبل سنجار.

فيما قررت حكومة إقليم كردستان إقامة نصب تذكاري للشهيد الطيار ماجد التميمي الذي تحطمت طائرته اثناء تقديم المساعدات للنازحين في جبل شنكال. كما قررت الحكومة تسجيله كـ"شهيد" في الاقليم.