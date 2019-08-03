رئاسة البرلمان تطالب بإقامة نصب تذكاري للشهيد ماجد التميمي في قلب سنجار

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، السبت، لاقامة نصب تذكاري في قلب سنجار للشهيد الطيار ماجد التميمي الذي تحطمت طائرته أثناء عملية إيصال المعونات للمنكوبين، فيما تعهد بزيادة التخصيصات المالية لدائرة المقابر الجماعية في الموازنة المقبلة لكشف جميع المقابر بالقضاء.
ودعا الكعبي الى "تكثيف جهود جميع الجهات المعنية للاسراع في اعادة إعمار سنجار"، مطالبا بـ"إقامة نصب تذكاري في قلب سنجار للشهيد الطيار ماجد التميمي الذي أُستشهد خلال حادث تحطم طائرته الهليكوبتر أثناء عملية تحرير وإيصال المعونات للمنكوبين في الجبل".
وشدد الكعبي على، "أهمية العمل على تحرير جميع الأيزييدين الذين لازالوا محتجزين لدى داعش وإعادة الآخرين منهم الى مدينتهم بعد توفير الامن والاستقرار لهم"، متعهدا بـ"زيادة التخصيصات المالية لدائرة المقابر الجماعية في الموازنة المقبلة، بما يسهم في كشف جميع المقابر في سنجار وتعزيز الامن والاعمار في كل أنحاء المدينة".
ولقي الطيار ماجد التميمي حتفه في آب 2014، اثر تحطم طائرة هليكوبتر عراقية عندما كانت تقوم بإغاثة نازحين ايزيديين وإجلائهم من جبل سنجار.
فيما قررت حكومة إقليم كردستان إقامة نصب تذكاري للشهيد الطيار ماجد التميمي الذي تحطمت طائرته اثناء تقديم المساعدات للنازحين في جبل شنكال. كما قررت الحكومة تسجيله كـ"شهيد" في الاقليم.
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