إيران تعتزم تدشين خط قطار بين طهران والعراق

أعلن مساعد شؤون المسافرين بشركة سكك الحديد الإيرانية حسين مهدي، السبت، عن اعتزام تدشين خطي قطار بين طهران وأنقرة، وطهران والعراق على المدى القريب.
وذكرت وكالة أنباء "فارس" الايرانية نقلا عن مهدي، أن "تدشين قطار سياح مع العراق، مدرج على جدول أعمال شركة سكك الحديد الإيرانية".
وأضاف، أن "شركة إيرانية مختصة بالشحن والنقل وبالتفاوض مع مكاتب السياحة، تنوي إطلاق قطار لنقل السياح العراقيين إلى عدة مدن منها قم ومشهد".
وحول خط قطار طهران – أنقرة، أكد موسوي أن "القطار سيدشن قريباً، وسيقدم خدمة سياحة للاتراك اذ يمر بمدن اصفهان ومشهد وشيراز أيضاً".
وأضاف، أن "شركة إيرانية مختصة بالشحن والنقل وبالتفاوض مع مكاتب السياحة، تنوي إطلاق قطار لنقل السياح العراقيين إلى عدة مدن منها قم ومشهد".
وحول خط قطار طهران – أنقرة، أكد موسوي أن "القطار سيدشن قريباً، وسيقدم خدمة سياحة للاتراك اذ يمر بمدن اصفهان ومشهد وشيراز أيضاً".
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