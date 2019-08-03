اخبار العالم

إيران تعتزم تدشين خط قطار بين طهران والعراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن مساعد شؤون المسافرين بشركة سكك الحديد الإيرانية حسين مهدي، السبت، عن اعتزام تدشين خطي قطار بين طهران وأنقرة، وطهران والعراق على المدى القريب.
وذكرت وكالة أنباء "فارس" الايرانية نقلا عن مهدي، أن "تدشين قطار سياح مع العراق، مدرج على جدول أعمال شركة سكك الحديد الإيرانية".

وأضاف، أن "شركة إيرانية مختصة بالشحن والنقل وبالتفاوض مع مكاتب السياحة، تنوي إطلاق قطار لنقل السياح العراقيين إلى عدة مدن منها قم ومشهد".


وحول خط قطار طهران – أنقرة، أكد موسوي أن "القطار سيدشن قريباً، وسيقدم خدمة سياحة للاتراك اذ يمر بمدن اصفهان ومشهد وشيراز أيضاً".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعتزم تدشين خط قطار بين طهران والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا