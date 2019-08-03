صحيفة تكشف عن لقاءات سرية بين ممثلين عن اسرائيل وشخصيات عراقية

كشفت صحيفة هارتس، عن لقاءات سرية جمعت بين ممثلين عن اسرائيل وشخصيات عراقية، مبينة ان ذلك داء على خلفية قصف مواقع في العراق.

وقال محرر الشؤون العربية في الصحيفة تسيفي برئيل، إنه "على ضوء التقارير المختلفة عن شن اسرائيل غارات استهدفت مواقع في العراق، الا ان ملف العراق ودوره في الصراع بين إسرائيل وإيران، بات يثير تساؤلات مختلفة".

واضاف ان "مصادر دبلوماسية أوروبية كشفت لنا عن عقد ممثلين عن إسرائيل منذ فترة لقاءات سرية مع شخصيات عراقية"، لم يتم ذكر اسمائها.

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وتابع برئيل في تقريره أن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قام بزيارة عاجلة لبغداد في أيار الماضي، وابلغ مسؤولين عراقيين ان هناك عمليات نقل ونصب صواريخ إيرانية بعيدة المدى من طراز "زلزال" و"الفاتح" التي يتراوح مداها بين 200-700 كيلومتر في المناطق الشمالية للعراق"، لافتا الى ان "إسرائيل كانت قد زودت بومبيو بصور جوية للصواريخ الباليستية ومواقع إطلاقها"، بحسب زعمه.

وكشفت صحيفة الشرق الاوسط، اول امس الخميس، ان اسرائيل ستشن ضربات جديدة على عدد من المواقع في العراق قريبا، مبينة ان الهدف منها هو لاجهاض مخططات تهدد امنها.