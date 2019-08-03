أكاذيب الحوثي وصواريخ أمريكا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: التحالف ينفي أكاذيب الحوثي بالسيطرة على مواقع عسكرية سعودية، والبنتاجون يؤكد تطوير صواريخ جديدة بعد انتهاء معاهدة الأسلحة النووية، وإيران تلوح بخطوة ثالثة على طريق تقليص التزامها بالاتفاق النووي، والجيش الليبي يؤكد لـ"العين الإخبارية" أن ضرباته الجوية هدفها فتح محور سرت، و"العسكري السوداني" والمعارضة يتفقان على المشروع الدستوري، ومصر تسلم إثيوبيا رؤيتها لإجراءات "ملء سد النهضة" وسط أجواء إيجابية، والقوات السعودية تحرر 81 أفريقيا من قبضة الحوثي، ومرشحة للرئاسة في تونس تتعهد بتغيير دستور الإخوان، ومادورو يرفض بيان ترامب بشأن حصار محتمل لفنزويلا.

أما في الاقتصاد فتطالعون: فشل جديد لأردوغان.. مبيعات السيارات تهوي 66% في يوليو، وترامب يقول إن العملة الصينية "إلى الجحيم".. وبكين: مستعدون للقتال، والنفط يصعد 3% وسط مخاوف من تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية، وأسهم أوروبا تتكبد أكبر خسائرها في 7 أشهر.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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