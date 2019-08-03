الغريب جال على المرجعيات الروحيّة في حاصبيا: حريصون على وحدة الدروز ووحدة الجبل

جال وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ برفقة وفد من قيادة الحزب الديمقراطي اللبناني، في منطقة ​حاصبيا​ وكانت محطته الأولى في دارة كبير مشايخ البيّاضة الشريفة الشيخ الجليل أبو سهيل غالب قيس بحضور حشد من المشايخ لينتقل بعدها برفقة الشيخ قيس والمشايخ إلى مقام ​خلوات البياضة​ الشريف حيث كان في استقباله حشد من مشايخ ​طائفة الموحدين الدروز​ من حاصبيا والمنطقة وفعاليات.

وشدد الغريب على "أننا حريصون أشد الحرص على وحدة الدروز ووحدة الجبل وتاريخنا يشهد بأننا لم نكن في يوم من الأيام حصان طروادة لأي أحد في هذا الجبل لكن في الوقت عينه لا مساومة على كرامتنا ووجودنا وبقائنا وحرية ممارستنا للعمل السياسي وتمسّكنا بتحالفاتنا السياسيّة". مشددا على ان "كنا نأمل من المعنيين الاعتراف بالخطأ والتوبة، وإما الالتزام بالصمت اذا كان ذلك صعباً عليهم، لكن ما يعز علينا الاستمرار في التزوير وتشويه الحقائق، وأن يساهم ذلك في ​تفجير​ الوضع الدرزي الداخلي لا سمح الله وهذا ما لن نسمح به"، داعياً إلى "التعقل ونقول اتقوا الله في هذه الأيام الفضيلة".

كذلك زار الغريب والوفد المرافق مشايخ بلدة عين جرفا في منزل الشيخ الجليل أبو مهدي دربيه وكان في استقباله حشد كبير من مشايخ وأبناء البلدة، ثمّ انتقل بعدها لزيارة الشيخ الجليل غالب الشوفي في منزله في شويّا بحضور رئيس البلدية عصام الشوفي وعدد كبير من مشايخ وأبناء البلدة.

ثمّ كان لقاء مع مشايخ وأبناء بلدة عين قنيا في منزل الشيخ صالح أبو رافع بحضور رئيس البلدية الشيخ سامر حديفة وفعاليات من البلدة، وشدّد خلال اللقاء على أننا ولدنا لنعيش بكرامتنا مع الجميع ولنتقبّل الآخر وننفتح عليه، ولن نبدّل نهجنا مهما حصل ومهما اشتدّت الظروف.

وقام الغريب بعدها بزيارة بلدة الخلوات وكان لقاء مع مشايخ وفعاليات البلدية في دارة الشيخ أبو نزيه هاني أبو ابراهيم والد قاضي المذهب الدرزي الشيخ نزيه أبو ابراهيم بحضور رئيس البلدية حسين أبو ابراهيم وأبناء البلدة، ليختم جولته الجنوبية بزيارة مقام النبي شعيب (ع) في بلدة الكفير - حاصبيا.