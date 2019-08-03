افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان "هيئة العمل ال​فلسطين​ي المشترك" في ​لبنان​ (​القيادة​ السياسية الموحدة) تداعت الى عقد اجتماع طارىء عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت في مقر سفارة دولة فلسطين في ​بيروت​، من أجل التداول في الوضع الامني المستجد في ​مخيم عين الحلوة​، على خلفية اغتيال حسين علاء الدين في ​الشارع الفوقاني​ أمس، والعملية الامنية الفلسطينية ضد بلال ​العرقوب​ اليوم، وسبل تحصين الوضع الامني، بما يسمح بإعادة استئناف الحراك السياسي والشعبي الفلسطيني الاحتجاجي في المخيم، بشأن قرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​، بفرض "اجازات عمل" على المؤسسات و​العمال​ الفلسطينيين في لبنان، على ان يصدر بيان رسمي عقب الاجتماع بمقرراته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اجتماع لهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بسفارة فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.