ماريو عون: هناك فريق سياسي يعمل لكسب الوقت لانتهاء العهد من دون انتاجية

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​ الى اننا نريد وجود اداري وحصة سياسية في ​الشوف​. واعتبر "رئيس ​الحزب الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ "لآ يهضم" حتى الآن المشاركة الأمنية والقضائية والسياسية في الجبل". واوضح ان هناك العديد من الطروحات وضعت من اجل حل ازمة ​قبرشمون​ وعقد جلسة ل​مجلس الوزراء​، ودعا "ليتم طرح الموضوع في مجلس الوزراء على التصويت للنتهي من هذه الأزمة".

واعتبر عون في حديث تلفزيوني، ان هناك فريق سياسي في البلد يعمل لكسب الوقت لانتهاء العهد من دون انتاجية، ونحن اليوم نقوم بإنتظام واقع البلد، واكد ان العملية كلها تأتي في اطار تفشيل العهد.

واكد ان البلد لا يمكن ان يحكم بطريقة غالب والمغلوب، والمثالثة تهديد وسيف مسلط ولا يمكن ان يصل بها الى نتيجة، لانه بحال طبقت يعني انتهاء للبنان. وشدد على ان الحل الوحيد هو الوصول الى ​الدولة المدنية​ و​الغاء الطائفية​.