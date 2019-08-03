جريصاتي اطلق حملة تنظيف مجرى البردوني بالتعاون مع قطاع الشباب في التيار الحر

افاد مراسل ​النشرة​ في زحلة، ان وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ أطلق حملة تنظيف مجرى ​نهر البردوني​ بالتعاون مع قطاع الشباب في ​التيار الوطني الحر​ هيئة قضاء زحلة. وبدأت الحملة من محيط اوتيل قادري مجرى مقاهي البردوني وصولا الى الطريق الممتدة الى ​قاع الريم​ ، وصولا الى حرج الصنوبر قرب ​البلدية​".

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