السيد: حسناً تجاوب وزير المال معنا بتوقيف صفقة شراء "بناية شقير"

لفت النائب ​جميل السيد​ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "الوزير شقير فاوض كل الليل كرمالكم وإشترى من مالكم بناية لا لزوم لها ب 75مليون دولار! ما خبركم مع مين تفاوض ولا من مين إشترى، ولا قال أي رئيس أو قانون سمحلو والبلد على حافة الإفلاس!"

‏وأشار السيد الى "ان فخامة الرئيس طالب اللبنانيين بتضحيات لإنقاذ البلد، صح ولكن، كيف يضحّون والثوْر الوزاري عم يبعزِق؟! حسناً تجاوب وزير المال مع الناس ومعنا بتوقيف صفقة شراء "بناية شقير"، وننتظر منه إحالة هذا الملف للتحقيق لدى ​النيابة العامة المالية​، لكن أيضاً على هذه النيابة العامة أن تحقق بالملف فوراً حتى نهايته، لا أن تحيله إلى مقبرة الملفات لديها كما حصل بملفات زميلنا النائب حسن فضل الله.