نقل مركز الامتحانات الرسميّة من المدرسة العُمانيّة إلى ثانوية نزيه البزري

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان التوتر الامني في مخيم عين الحلوة انعكس حركة خفيفة في مدينة صيدا، بعدما اصيب "فرن الحياة" برصاص طائش عند الطرف الغربي للمخيم لجهة حسبة صيدا، فيما لوحظ ان الحركة خفيفة في الشوارع وقد بدأت تستعيد نشاطها بعد توقف اطلاق النار.
وبسبب الوضع الأمني المستجد، وحرصاً على السلامة، قرّرت دائرة الامتحانات الرسمية في الجنوب نقل مركز الامتحانات الرسميّة من المدرسة العُمانيّة النموذجيّة إلى ثانوية الدكتور نزيه البزري في حي الوسطاني، يومي السبت والاثنين في 3 و5 آب 2019.
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