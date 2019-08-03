اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب طارق المرعبي الى انه لا حل يطبق بالقوة او يفرض على الفريق الاخر، ودعا الى لابقاء الامن بيد الاجهزة الامنية، واكد انه لا يمكن الحديث بمقومات اقتصادية من دون امن، وملف قبرشمون يجب ان يحل وان يسلم الموضوع للاجهزة الامنية والقضاء من دون اي تدخل.
وعن موضوع الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، سأل المرعبي في حديث تلفزيوني، "هل عند اي توظيف يجب ان نوظف 6 اشخاص من الطوائف المختلفة؟" ولفت الى ان نسبة تقديم المسيحيين الى الدولة منخفضة جدا، واعتبر انه طالما ان هناك انصاف في الفئة الاولى لماذا نريد الدخول بالتفاصيل الاخرى وفق ما جاء بالدستور.
كانت هذه تفاصيل خبر المرعبي: لا يمكن فرض اي حل بالقوة ويجب ترك ملف قبرشمون للاجهزة الامنية والقضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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