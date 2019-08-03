مكتب فضل الله: الأحد 11 آب عيد الأضحى المبارك

أعلن المكتب الشرعي في مؤسسة ​السيد محمد حسين فضل الله​ أن الأحد الواقع في 11 آب، هو أول أيام ​عيد الأضحى​ المبارك، سائلين الله تعالى أن يُوفق الحجاج ويتقبل أعمالهم، ويجعله عيداً مباركاً ميموناً على الأمة الإسلامية ويعيده بالخير والبركة والعزة، ويكشف عنا البلاء والهموم، انه سميع مجيب وهو أرحم الراحمين.

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