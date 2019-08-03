النشرة: تقديم اخبار الى التفتيش المركزي بحق احد رؤساء بلديات الشوف

علمت "​الخليج 365​" انه تم تقديم اخبار الى رئيس ​التفتيش المركزي​ بحق احد رؤساء البلديات في ​الشوف​، وذلك بعد حذفه لما يتوجب عليه في ذمة البلدية بما خص مستحقات المياه على عقاره الخاص وذلك من سنة 2006 لغاية سنة 2016، قيمة كل سنة 360 الف ليرة، وتم الغاء رقم التكليف الخاص به نهائيا من الجدول، وقد قام ايضا بعمليات شطب مماثلة لاشخاص ينتمون الى نفس التيار السياسي، اضافة الى الغاء عيار المياه الموجود ضمن ارضه واستبداله بقسطر.

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