النشرة: هدوء حذر بمخيم عين الحلوة بعد تطويق الاشتباك في الشارع الفوقاني

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان الهدوء الحذر يسود ​مخيم عين الحلوة​، عقب تراجع حدة الاشتباك في الشارع الفوقاني وتحديدا في حي الرأس الاحمر بعد احكام السيطرة على المربع الأمني الخاص ببلال العرقوب وفراره مع مجموعته، حيث تفقد قائد الامن الوطني الفلسطيني في ​لبنان​ ​اللواء​ صبحي ابو عرب وقائد منطقة صيدا العميد ابو اشرف العرموشي المنطقة.

وعلمت "النشرة" ان اجتماعا عقد في منزل القيادي في ​عصبة الانصار الاسلامية​ الشيخ ابو طارق السعدي، ضم اليه اللواء ابو عرب والعميد العرموشي ومسؤول الارتباط العقيد سعيد العسوس، وامير ​الحركة الاسلامية المجاهدة​ الشيخ جمال خطاب، حيث جرى التداول بالوضع الأمني في المخيم على اثر العملية الأمنية ضد العرقوب ومجموعته.