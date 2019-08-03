الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة للجيش السعودي جنوب سقام بصاروخ بالستي

اعلن المتحدث بإسم ​القوات المسلحة​ اليمنية في ​صنعاء​ الموالية لانصارالله عن "إطلاق ​صاروخ باليستي​ من طراز "بدرF" على معسكر مستحدث للجيش السعودي جنوبي سقام، ما ادى الى وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السعوديين واعوانه".

واشار المتحدث العسكري في تصريح له، الى ان الضربة الباليستية جنوبي سقام أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة، واستبقت زحفا كان يحضر له في جبهات الحدود.