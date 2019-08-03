قتيل وعدد من الجرحى في زلزال قوي ضرب أندونيسيا

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جاكرتا: قُتل شخص على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء زلزال قوي وقع قبالة ساحل جزيرة جاوا الأندونيسية، ما أدى إلى إطلاق تحذير وجيز من تسونامي، وفق ما أفاد مسؤولون السبت.

وقع الزلزال البالغة شدته 6.9 درجات مساء الجمعة، وتسبب بفرار الأهالي إلى أماكن مرتفعة، فيما نزل عدد كبير من المواطنين في العاصمة جاكرتا إلى الشارع.

حذّر مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث الوطنية من أن الزلزال يمكن أن يتسبب بموجات تسونامي، قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار. لكن التحذير ألغي بعد بضع ساعات. وقالت السلطات السبت إن امرأة عمرها 48 عامًا توفيت إثر تعرّضها لأزمة قلبية في أعقاب الزلزال.

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وأصيب أربعة أشخاص بجروح، فيما تم إجلاء أكثر من ألف شخص إلى مراكز إيواء موقتة، بحسب المسؤولين، بينهم عدد من أهالي جزيرة سومطرة المجاورة. وقالت الوكالة إن أكثر من مئة مبنى أصيب بأضرار، فيما دُمّر قرابة 34 منزلًا.

تشهد أندونيسيا نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

وفي العام الماضي أدى زلزال بلغت قوته 7.5 درجات، وتبعه تسونامي، في بالو في جزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.

وفي ديسمبر 2004، وقع زلزال مدمّر بقوة 9.1 درجات قبالة سواحل سومطرة، وتسبب بموجة تسونامي، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف في منطقة المحيط الهندي، بينهم 170 ألفًا في أندونيسيا.