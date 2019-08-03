المعارضة الروسية تدعو إلى التظاهراليوم رغم ضغوط السلطات

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موسكو: دعت المعارضة الروسية إلى تظاهرة حاشدة السبت، رغم تزايد ضغوط السلطات التي أوقفت قرابة 1400 شخص في تظاهرة في الأسبوع الماضي، وبدأت تحقيقًا جنائيًا في التحرك الاحتجاجي.

التظاهرة التي تنظم على امتداد شوارع موسكو، ستكون الأخيرة في سلسلة تظاهرات أعقبت رفض المسؤولين السماح لشخصيات من المعارضة بالترشح إلى الانتخابات المحلية في موسكو خلال الشهر المقبل.

تطورت المسألة لتصبح واحدة من أسوأ النزاعات السياسية في السنوات الأخيرة، مع تظاهرات شارك فيها ما يصل إلى 22 ألف شخص، وتخللها استخدام الشرطة العنف ضد المتظاهرين.

قال أكثر من 6 آلاف شخص على فايسبوك إنهم سيشاركون في مسيرة السبت على "بولفار رينغ" في موسكو من أجل "استعادة حق (خوض) الانتخابات". وأوضح المسؤولون أن المرشحين استبعدوا لأنهم قاموا بتزوير التواقيع الضرورية.

وبين هؤلاء المرشحين عدد من حلفاء المعارض البارز إليكسي نافالني، الذين يدينون فبركة هذه المخالفات، ويتهمون رئيس البلدية الموالي للكرملين سيرغي سوبيانين بالسعي إلى خنق المعارضة. وقال عدد كبير من سكان موسكو إن تواقيعهم المؤيدة للمعارضة، رُفضت من دون إعطاء السبب.

حق الاختيار

ظهر البعض في احتجاجات سابقة يحملون لافتات كُتبت عليها شعارات مثل "لديّ حق الاختيار". وتأمل المعارضة أن تتمكن في الانتخابات المرتقبة في سبتمبر، أن تنهي احتكار الموالين للكرملين في برلمان موسكو.

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تقرر هذه الهيئة موازنة المدينة التي تُقدّر بمليارات الدولارات، لكنها تفتقر إلى الاستقلال السياسي عن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولم يعلّق بوتين بعد على الأزمة السياسية في موسكو.

يقول نافالني وقادة آخرون في حركة الاحتجاج إن الفساد مستشر في العاصمة. وحاليًا يقبع نافالني أيضًا في السجن، إلا أن فريقه أصدر الخميس تقريرًا اتهم فيه نائبة سوبيانين ببيع عقار فخم في موسكو لأفراد عائلتها بسعر زهيد.

وأطلقت السلطات تحقيقًا بشأن "أعمال شغب جماعية" و"عنف ضد الشرطة" حصلت في نهاية الأسبوع الماضي، بعد تحقيقات مماثلة حول احتجاجات ضد بوتين عام 2012 شهدت توقيف عدد كبير من الأشخاص. وتم توقيف أربعة أشخاص رهن التحقيق وسيمثلون أمام المحكمة الجمعة، علمًا أن المعارضة شدّدت على أن التظاهرة سلمية.

كتب أحد المرشحين الذين رفضت طلباتهم، وهو إيليا ياشين، على فايسبوك، "هدفهم شل الحركة الاحتجاجية وعزل قادتها وتخويف المشاركين". وهو موقوف حاليًا لعشرة أيام في سجن الشرطة بتهمة مخالفة قوانين التظاهر.

إضراب عن الطعام

وجّّّّهت شرطة موسكو الجمعة تحذيرًا إلى المواطنين بعدم المشاركة في التظاهرة. وقالت على موقعها الإلكتروني "نكرر أن هذه الفعالية غير مرخصة. ننصح المواطنين والزائرين بعدم المشاركة". وقال مكتب مدعي موسكو إن الشرطة "ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية".

ذكرت تقارير أن قائد شرطة موسكو طلب إرجاء مباراة الدوري الروسي لكرة القدم بين أكبر فريقين في موسكو، لاحتمال اندلاع أعمال شغب، ما سيتطلب تواجدًا كبيرًا للشرطة في مكانين في الوقت نفسه. ورُفض طلب قائد الشرطة، بحسب ما قال مصدر لوكالة تاس للأنباء.