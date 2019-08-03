مادورو يقول إنه "يرفض" بيان ترامب بشأن حصار محتمل لفنزويلا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وأضاف مادورو أنه طلب من سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا أن يندد بالتهديد "غير القانوني" أمام مجلس الأمن الدولي.

وكان ترامب ذكر يوم الخميس أنه يدرس فرض حصار على فنزويلا مع تصعيد الولايات المتحدة الضغط على مادورو كي يتخلى عن السلطة.

ولم يوضح ترامب متى أو كيف يمكن فرض حصار من هذا القبيل، وتركز إدارته حتى الآن على الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية ضد مادورو متجنبة الحديث عن أي تحرك عسكري.