جبهة إنقاذ تونس تقود حملة لترشيح عبد الكريم الزبيدى رئيسا للجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، إطلاق حملة شعبية لترشح وزير الدفاع الحالى عبد الكريم الزبيدى لرئاسة الجمهورية التونسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال "قفراش" فى تصريحات لـ"الخليج 365": "إن الحملة ستكون فى الشوارع وعبر صفحات السوشيال ميديا"، مضيفًا:"تنفيذا لوصية الرئيس الراحل الباجي السبسى ولإنقاذ تونس من "الإخوانجية" نناشد عبد الكريم الزبيدي بالترشح لرئاسة الجمهورية، فتونس فى حاجة لك". وبدأ في تونس عملية تسجيل طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقررة منتصف شهر سبتمبر المقبل لخلافة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، ويتم تقديم الطلبات بين 2 و9 أغسطس وسط دعوات بعض الأحزاب لتأخير هذا الموعد الاستثنائي حتى لا يتقاطع مع حملة الانتخابات التشريعية، وفتح المجال للمرشحين للاستعداد بشكل أفضل لهذا الاستحقاق.

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