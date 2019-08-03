إبراهيم ربيع: شركات علاقات عامة أمريكية نصحت الإخوان بتبنى ملف الاحتقان الطبقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن شركات العلاقات العامة الأمريكية التى تدير تنظيم قطعان الإخوان، نصحتهم بترك خطاب المتاجرة بالدين وخطاب المظلومية، وتبنى ملف التمييز والاحتقان الطبقى.
وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن شركات العلاقات العامة الأمريكية التى تدير تنظيم قطعان الإخوان، نصحت الجماعة ببروزة وتضخيم أثار الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأقل غنى والطبقات الأكثر احتياجا، مضيفا: "أرجو أن يكون حصادهم الفشل كما حصدوا في غيره من ملفات".
وأشار إلى أن هناك أزمات داخلية تواجه بعض القنوات التابعة للإخوان، نظرًا لسرقة المسئولين عن هذه القنوات الإرهابية للتمويل الذى يصل لهذه القنوات من الدول المعادية، الأمر الذى أدى إلى حدة الخلافات بين هذه المسئولين فى هذه القنوات الإرهابية.
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