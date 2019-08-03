شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحصر شبكات المياه المتهالكة لبدء تطويرها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام النواب جميعهم، خلال دور الانعقاد الأخير.
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بوضع خطة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، على مستوى الجمهورية، وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة، على أن يكون هناك أولويات فى عملية التطوير وإجراء الصيانة، وضرورة عدم البدء فى مشروعات جديدة قبل عمل صيانة شامة وإحلال وتجديد لكافة الشبكات خاصة المتهالكة.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة أن يكون حصر شامل ودقيق لكافة الشبكات على مستوى الجمهورية، متضمنًا أخر عملية إحلال وتجديد، والاعتمادات المخصصة له، ووضع جدول زمنى وفقا للشبكات المتهالكة لبدء العمل فى التطوير والالتزام بالتوقيت الزمنى.
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