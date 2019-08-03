ضبط 3400 مخالفة مرورية في الجيزة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات على الطرق والمحاور الرئيسية، لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.
وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 3397 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكباري، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".
جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
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