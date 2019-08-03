بالأسماء.. تفاصيل الحركة الداخلية بمديرية أمن دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم

اعتمد اللواء إسماعيل حسين، مساعد وزير الداخلية لأمن دمياط، اليوم السبت، حركة الشرطة الداخلية، على مستوى أقسام ومراكز المحافظة.

وشملت الحركة تعيين المقدم محمد معوض رئيسا لمباحث مركز دمياط، والرائد مهاب حسن رئيسا لمباحث قسم ثان، والرائد محمد المليجي رئيسا لمباحث فارسكور.

كما تضمنت الحركة تعيين الرائد أشرف الراعي رئيسا لمباحث كفر البطيخ، والرائد محمد سالم رئيسًا لمباحث قسم أول، والرائد محمد أبو العز رئيسًا لمباحث كفر سعد، والرائد كريم عتلم رئيسًا لمباحث دمياط الجديدة.

وضمت الحركة تعيين الرائد أحمد عبد الباقي رئيسًا لمباحث التموين، والرائد محمد مجاهد رئيسًا لمباحث المخدرات، والرائد خالد حسونة رئيسًا لمباحث المرور والرائد محمد حسونة رئيسًا لمباحث الآداب، والرائد كريم الشهاوي رئيسًا لمباحث رأس البر، والرائد محمد يحيى رئيسًا لقسم المعلومات، والمقدم عماد معوض رئيسًا لقسم التحريات.