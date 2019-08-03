مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، في حادث تصادم وقع اليوم السبت، بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، على الطريق الزراعي السريع، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، على الطريق الزراعي السريع، أمام قرية جنبواي.

أسفر الحادث عن وفاة عماد عبدالسلام عمران 35 سنة، مقيم بقرية كفر الحاجة دائرة المركز، وإصابة كلًا من ياسمين علاء 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد مصطفى عمران 40 سنة، بجرح قطعي بالقدم اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ايتاي البارود المركزي، وحرر المحضر اللازم.