سباق دراجات نارية يتسبب في مصرع وإصابة 5 أشخاص بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

لقي شخصين مصرعهما، اليوم السبت، فيما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم مروع بطريق الميزانية، أمام قرية سيف الدين بدمياط، في الساعات الأولى من الصباح.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من الشباب نظموا سباقًا للدراجات النارية، تسبب في وقوع الحادث، ووفاة كل من أحمد شوقي، 15 عام، مقيم عزبة 13، وفكرية عباس، ربة منزل، وإصابة زوجها هاني البشبيشي وابنتيهما.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز للتعرف على ملابسات وظروف الحادث، وحرر محضرًا بالواقعة.