هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب قضاء خانقين بمحافظة ديالى العراقية

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالى العراقى، اليوم السبت، أن قضاء خانقين بمحافظة ديالى تعرض لهزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر . مقياس ريختر . وقالت الهيئة فى بيان، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن مركز الهزة وقع فى سربيل زهاب بإيران، وتبعد 80 كم شمال شرق خانقين فى ديالى. وقع فى سربيل زهاب بإيران، وتبعد 80 كم شمال شرق خانقين فى ديالى. وأضافت القناة، أن الهزة سبقتها هزتان شرق كلار إحداها بقوة 3.5 درجة، والأخرى 3.2 درجة على مقياس ريختر.

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