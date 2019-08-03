147 منظمة تستنكر الصمت الدولي عن جرائم الحوثيين في اليمن

استنكر بيان مشترك أصدرته 147 منظمة مجتمع مدني، الصمت الإقيليمي والدولي على جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين اليمنيين.

ودان البيان، الصادر عن المنظمات اليمنية، "ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية عدداً من الجرائم المروعة ضد الإنسانية، وتعمدها للقتل المباشر والممنهج واستهداف الأطفال والمدنيين"، بحسب تقارير إعلامية اليوم السبت.

وجاء في البيان "نحن منظمات المجتمع المدني ندين ارتكاب ميليشيات الحوثي عدداً من الجرائم بحق المدنيين، والتي تؤكد تعمدها لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعمدها للقتل المباشر واستهداف الأطفال".

وحملت المنظمات، الأمم المتحدة المسؤولية التبعية إزاء صمتها على جرائم القتل والقصف الذي أدى إلى استمرار الميليشيات في ارتكاب تلك الجرائم بشكل يومي مستغلة المواقف الضبابية للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، خاصة أن الأعمال التي ارتكبتها الميليشيات في عدن تؤكد بأن الميليشيات لا تسعى للسلام ومستمرة في ارتكاب الجرائم وانتهاكها للقرارات الأممية.

Advertisements

اقرأ أيضاً... الجيش اليمني يكبّد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الضالع

وأكدت المنظمات اليمنية، أن "حياة الإنسان في اليمن فوق كل اعتبارات سياسية كانت أو غيرها من الأعذار التي يمكن أن تبرر بها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمنظمات الدولية مواقفها المتخاذلة تجاه إجرام وانتهاكات ميليشيات الحوثي".

وطالبت المنظمات، المجتمع الدولي بالإفصاح عن موقفه من جرائم الميليشيات الحوثية بحق المدنيين، لافتة إلى أن "السكوت على هذه الجرائم تعتبره الميليشيات الحوثية الإرهابية إذناً لها بالاستمرار في ارتكاب الجرائم".