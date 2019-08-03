ترامب: حققنا "تقدماً" كبيراً في محادثات السلام الأفغانية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ هناك "الكثير من التقدّم" في محادثات السلام مع طالبان.

وصرّح ترامب للصحافيّين في البيت الأبيض "حقّقنا الكثير من التقدّم. نحن نجري محادثات".

وقال إنّ القوات الأميركية المنتشرة منذ قرابة عقدين من الزمن "يُمكنها الانتصار في أفغانستان في غضون يومين أو ثلاثة أو أربعة، لكنّني لا أتطلّع إلى قتل 10 ملايين شخص.

غير أن ترامب لم يكن واضحاً في الرد على سؤال، عن اتفاق يجري التفاوض بشأنه يتضمن خفض الولايات المتحدة عديد قواتها في أفغانستان من 14 ألف عنصر حالياً إلى 8 آلاف. بحسب تقرير في صحيفة واشنطن بوست.

وفي مقابل ذلك الخفض تقوم حركة طالبان، بحسب التقرير، بوقف إطلاق النار وتدخل محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية وتتعهد نبذ القاعدة، التي أدت هجماتها على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر إلى الغزو الأميركي في أفغانستان عام 2001.

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وقالت واشنطن إنها ترغب في إبرام اتفاق بحلول الأول من سبتمبر، لكن أي اتفاق سيتطلب من طالبان إجراء محادثات مع كابول. وطالبان وقّعت مؤخراً تعهداً غامضاً، لكن أعمال العنف استمرت دون هوادة.

وذكر تقرير للأمم المتحدة نشر الثلاثاء، أن 1366 مدنياً قتلوا و2446 جرحوا في الأشهر الستة الأولى من عام 2019.

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وهذه الأرقام لا تشمل 34 شخصاً على الأقل قتلوا في غرب أفغانستان، الأربعاء في انفجار عبوة ناسفة لطالبان على جانب الطريق لدى مرور حافلتهم.