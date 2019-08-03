كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصطفى جميلوف" يستنكر محاولات إيران الإضرار بالحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر مستشار الرئيس الأوكراني مصطفى جميلوف، محاولات إيران الإضرار بالأماكن المقدسة من خلال المليشيات الحوثية التي تدعمها بإطلاق صواريخ باتجاه مكة المكرمة، في إشارة إلى أعمال طهران التخريبية ومحاولات تسييس الحج أو تدويله.

وأكد أن "إيران تستخدم الإسلام للحرب ضد الإسلام"، واصفا أعمال طهران بأنها "إجرامية" بكل المواصفات وتخالف مفوم الإيمان.

جاء ذلك عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمحافظة جدة.

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وقال إن المسلمين في القرم يثمنون دور السعودية ووقوفها معهم ومد يد العون لهم, مؤكدا أن المملكة هي رأس الإسلام.

ولفت إلى التطور الكبير في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، مشيدا بالجهود الجبارة العظيمة لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين.

وأثنى على ما رآه من مشاريع ضخمة وإمكانيات كبيرة وقدرة فائقة في إدارة الملايين من الناس في مكان واحد وفي آن واحد، دون أي عقبات أو أضرار ما يؤكد عناية واهتمام السعودية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، منوها بما قامت به من مشروعات كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.