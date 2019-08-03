كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: خسائر شهر يوليو في أفغانستان هي الأعلى منذ عام 2017 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن يوليو شهد أكبر عدد من الضحايا المدنيين في شهر واحد لأكثر من عامين.

تشير النتائج الأولية التي تم نشرها اليوم السبت إلى أن أكثر من 1500 مدني قتلوا أو أصيبوا، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع عدد ضحايا هجمات المتمردين. لم تقدم تفاصيل عن الوفيات والإصابات، لكنها قالت إن العدد الإجمالي كان الأعلى لشهر واحد منذ مايو 2017.

وتقول إن أكثر من 50 ٪ من الإصابات كانت ناجمة عن القنابل على جانب الطريق.

تنفذ طالبان، التي تسيطر فعليًا على نصف البلاد، هجمات يومية على قوات الأمن والأهداف الحكومية التي تقتل وتصيب المدنيين في كثير من الأحيان. كما تنفذ إحدى الجماعات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية عمليات في أفغانستان، وتستهدف قوات الأمن وكذلك الأقلية الشيعية.

